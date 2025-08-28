公園に現れたのは、角材を手にした上半身裸の男。違法賭博の現場で起きた金銭トラブルが暴行事件に発展しました。これは、韓国・済州（チェジュ）の警察が公開した映像です。2025年6月、済州島の市場内にある公園で韓国の伝統的なボードゲーム「ユンノリ」を使った違法賭博が行われました。この公園で常習的に違法賭博が行われているとの情報提供を受けた警察が、この日、現場を捜査。白昼堂々と行われていた掛け金のやり取りを確