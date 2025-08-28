「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、大熱狂ホラー体験や「ミッフィー」のかわいいパレードも新登場するハロウィンイベントを開催！2025年のハロウィンは、“最高に楽しい“をコンセプトに、怖いけれど大熱狂の楽しいホラーイベントと、最高にかわいい「ミッフィー」のハロウィンイベントが1か月限定で1日中体感できます☆ ハウステンボス「ハロウィンイベント 2025」ま