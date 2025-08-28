石川県が発注する地震と豪雨の災害復旧工事をめぐり、落札業者が決まらない「入札不調」が相次いでいます。県は入札に参加できる業者を増やすため、要件の緩和に踏み切ることになりました。県によりますと、能登半島地震と奥能登豪雨を受け、県が発注した奥能登2市2町の公共土木施設などの復旧工事について、4月以降、全体の16パーセントに当たる27件で落札業者が決まらず、入札不調となっていることが分かりました。奥能登の建設