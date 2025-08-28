【モデルプレス＝2025/08/28】シンガーソングライターでモデルのchayが27日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした新しいヘアスタイルを公開した。【写真】chay、ヘアカット報告◆chay、ヘアカットした新スタイルを披露chayは「Hair cut 普段は外巻きだけど、内巻きにすると雰囲気変わるよね どっちがいいかな」とコメントし、髪をカットした後の洗練されたボブスタイルを披露した。この投稿に、ファンからは「素敵」「似合って