女優上野樹里（39）が28日、都内で行われたミュージカル「のだめカンタービレシンフォニックコンサート」制作発表会見に登壇し、意気込みを語った。「のだめ」の世界をフルオーケストラのアリーナコンサートとして上演する。ドラマ版から約20年となり、「映像、舞台、コンサートと、皆さんと長い間楽しんでいける作品に出会えたことをうれしく思います」と語った。本作を彩るオリジナル楽曲は、夫でTRICERATOPSの和田唱（49）が