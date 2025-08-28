秋元真夏フォトブック『淡淡(あわあわ)』 2023年に乃木坂46を卒業してからも、バラエティや舞台など幅広く活躍を続ける秋元真夏。親しみやすいキャラクターと確かな存在感で、多くの人に愛され続けている。そんな彼女が、32歳の誕生日である2025年8月20日に、自身初となるフォトブック『淡淡(あわあわ)』(幻冬舎)を発売。石垣島・西表島、岐阜・郡上八幡、そして雪深い秋田――季節をまたいで3つの土地をめぐりながら撮影され