【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“難敵”から放った痛烈ヒットドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。今季11度目の先発登板、そして自身のボブルヘッドデーとなった一戦で、マウンドとバットの両方で存在感を示した。0−1とドジャースが1点を追う4回、大谷に第2打席が回る。ここまでレッズ先発ロドロとは通算4打数無