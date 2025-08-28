news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「走行中 トラックのタイヤ外れる『ガタガタと異音が…』」のニュースについてお伝えします。◇◇◇これは、きのう午前10時ごろ、札幌市で撮影されたドライブレコーダーの映像です。見通しのいい直線道路。左車線を走っているのはトラック。すると・・・コロコロと転がっていくタイヤ。突然、トラックのタイヤが外れたのです。タイヤは反対車線を走る車と衝突。幸い、けが人はいま