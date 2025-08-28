28日午後4時25分ごろ、大阪市此花区の人工島・夢洲の大阪・関西万博会場内から、「モバイルバッテリーが焼損した」と119番があった。市消防局などによると、バッテリーが発火したとみられるが、火は既に消えており、けが人はいなかったという。大阪府警や市消防局が詳しい状況を調べている。