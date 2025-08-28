東京・お台場に10月に開業する「TOYOTA ARENA TOKYO」が28日、報道陣に公開されました。およそ1万人を収容できるこの大型アリーナ。今後、スポーツやコンサートなどのイベントが開かれます。プロバスケットボールチーム「アルバルク東京」の本拠地となり、メインアリーナのほか、プライベート空間で試合観戦できるスイートルームやファミリールームなどが整備されています。運営会社はハイクオリティな施設を目指し「地域の活性化