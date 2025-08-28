参政党の神谷代表が、自民党の麻生最高顧問と会談し、参政党の運営のあり方などについて相談しました。【映像】神谷代表 麻生最高顧問と会談関係者によると会談は神谷代表から持ちかけられ、議員会館で約30分間行われました。参議院選挙で躍進したことを受け、大所帯となった参政党の運営のあり方などについて麻生氏に相談しました。また参政党は、秋に行われる臨時国会で外国勢力によるスパイ行為を取り締まる「スパイ防止