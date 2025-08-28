女優の藤原紀香が２８日、大阪・関西万博ＷＡＳＳＥ（ＥＸＰＯメッセ）で２７日から３０日まで公開されている没入型体験展示「ＬｉｖｅＡｎｙｗｈｅｒｅ／星の島の夏祭り」を体験した。地方の学校を舞台に、デジタルライフラインが整備された、２０５０年の学びの姿を体験した紀香は「童心に返ったように、キラキラした気持ちになりました。未来の可能性を感じましたね」と笑みを浮かべた。閉幕まで残り約５０日を切った万博