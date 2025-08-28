るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！沖縄県のホテル沖縄に行ったら外せない！「ザ・沖縄」を感じるローカルグルメ＆ドリンク沖縄そばカフェ Irayoi沖縄を訪れたら一度は食べたい、沖縄そば。沖縄料理の代表格といっても過言ではない、うちなーんちゅのソウルフードです。長年地元で愛されている伝統のある王道店に加え、進化系とよばれる今話題の沖縄そばにも注目です。■