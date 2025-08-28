北朝鮮の金正恩総書記が特殊作戦部隊の訓練基地を視察し、「狙撃兵の強化が重要」だと兵士らを激励しました。【映像】金正恩氏「狙撃兵の強化が重要」28日付けの朝鮮労働党の機関紙には、特殊作戦部隊の兵士らと笑顔で記念撮影する金正恩総書記が掲載されています。記事によりますと、金正恩総書記は軍が今年新たに開発した遠距離でも高精度の狙撃が可能なライフル銃などを視察し、「軍の増強には特殊作戦部隊と専門的な狙撃兵