義実家で飲酒していた義父が、つまみを買いに「自転車でコンビニに行く」と言い出し焦る嫁A子。義母も夫も「大げさ」だと言い、飲酒運転であることを特に気にもしていない様子。これは筆者の友人A子が、勇気を出して「飲酒運転は犯罪だ」と伝えたときのお話です。 飲酒運転未遂 翌日、酔いが覚めた義父から謝罪の連絡があり、義母や夫も飲酒運転の危険性をようやく理解してくれたようです。家族全体で「別に問題ない」と