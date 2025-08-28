女優・伊藤沙莉（３１）が２８日、東京・日本女子大で約３００人の学生が集まる中、“夏期特別教室”を行った。主演映画「風のマジム」（芳賀薫監督、原田マハ原作、９月５日沖縄先行、同１２日全国公開）の封切りを控える伊藤。同作では社内ベンチャーコンクールで沖縄のサトウキビを使ったビジネスをたちあげ、契約社員から社長になった実在の女性を演じた。昨年はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で日本初の女性弁護士を熱演