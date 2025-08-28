経済効果の研究で知られる関西大の宮本勝浩名誉教授（80）が28日、プロ野球セ・リーグで阪神が優勝した場合の経済効果を試算し、全国で約1084億4513万円、関西地域で約976億62万円とする分析結果を同大学を通じて発表した。 【写真】大の虎党としても知られる宮本勝浩名誉教授 当時の研究室にはグッズも 宮本氏は「2025年の阪神優勝の経済効果は、2005年以降の優勝チームでは最大の経済効果である。このようにス