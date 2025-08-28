◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）第１ラウンドが行われ、永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が１イーグル、５バーディー、ボギーなしの７アンダー６６をマークし、単独首位に立った。川崎春花（村田製作所）が６７で回り、１打差の２位発進。神谷そら（郵船ロジスティクス）、後藤未有（大東建託）、木村彩子（コンフェックス）、６月の日本女子アマを制