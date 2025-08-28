福岡県内で、収穫前の果物が大量に盗まれる被害が相次いでいます。生産者と産地を守るため、自治体や警察などが被害を防ぐための協定を結び、対策を強化します。 福岡県うきは市では28日、市とうきは警察署、それに、JAにじの3者が「果物窃盗等犯罪への対策に係る連携協定」を結びました。うきは市浮羽町の農園では7月、収穫前の梨およそ7500個、時価190万円相当が盗まれました。果物が大量に盗まれる被害が相次いでいることか