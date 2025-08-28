火事があった住宅倉敷市連島町矢柄 28日昼過ぎ、岡山県倉敷市の住宅で火事があり、この家に住む男性1人が病院へ運ばれました。意識はあるということです。 午後2時15分ごろ、倉敷市連島町矢柄の住宅から火が出ていると近くに住む人から119番通報がありました。 消防が駆け付け、約2時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅1軒が全焼しました。 警察によりますと、この家に1人暮らしの50代の男性