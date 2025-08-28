各地で相次ぐ偽の警察官による特殊詐欺の被害が深刻化しています。20代、30代の若い世代の被害が拡大しているということですが、なぜなのでしょうか。警察官に成り済まし、現金などをだまし取る「偽警察官詐欺」。2025年4月、静岡県に住む高齢女性が特殊詐欺グループと実際にやり取りした様子を収録した動画。映っているのは、まぎれもない偽警察官です。偽警察官：捜査二課の佐藤です。本日の流れを説明します。女性：すみません