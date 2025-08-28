◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人は２８日、広島戦のスタメンを発表した。先発マウンドは田中将大投手。日米通算２００勝目を目指すベテランの投球に注目が集まる。３連敗中のチームは打線を組み替えた。丸佳浩外野手が「１番・中堅」でスタメン復帰し、２番に吉川尚輝内野手を起用。１番での出場が続いていた好調の泉口友汰内野手が３番に入った。以下、両チームのスタメン。【巨人】