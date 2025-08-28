元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が27日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。過去にいじめられた体験を告白した。出演芸人らが過去のヤンチャなエピソードをトークしている流れで、女子と喧嘩したことがあるかと聞かれると、森は「いじめられてたから…中学生ぐらいの時は」と切り出した。そして「（いじめられる人が）順番で回ってくる。“私だけ分からない言語”が生まれてて。私だけ理