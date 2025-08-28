「YAWARA！」「MONSTER」「20世紀少年」などで知られる人気漫画家・浦沢直樹氏（65）が、26日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。映画「20世紀少年」の秘密を明かした。脚本を浦沢氏が手掛け、堤幸彦監督が指揮を執った同作。浦沢氏は「（映像の）画角とか物の配置とか、僕の構図を徹底的にコピーしたんです。なので漫画と同じ構図だ！って場面がそこら中あるんです」と原作に忠実に