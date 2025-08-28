大阪・関西万博の日本館名誉館長を務める女優藤原紀香（54）が28日、同万博会場のEXPOメッセ「WASSE」で開催中の没入型体験展示「LIFE2050パビリオン『Live Anywhere／星の島の夏祭り』」に登場した。デジタルの力で誰もが「生きたい場所で、生きられる未来」を実現する社会像を描く。ARやAIを駆使した未来の教育を体験した紀香は「童心に返ったよう。デジタルが自分が今、いるところではない世界を目の前に開けてくれて、すごいキ