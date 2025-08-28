サスティナブルアイドル“サスドル”として活躍中のＯＷＶが２８日、大阪・関西万博よしもとパビリオン「よしもとｗａｒａｉｉｍｙｒａｉｉ館」アシタ広場で「海と海の生き物のアシタ〜使用済み漁網アップサイクルステージ〜」に登場した。ツアーでも、漁網をリサイクルしたステージ衣装やＴシャツなどを利用しているメンバー。それぞれがすぐに実現可能な「ゆるゆる目標」を定め、佐野文哉は「自走思考」と発表。ＴＢＳ系