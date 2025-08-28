◇バドミントン世界選手権第４日（２８日、パリ）女子ダブルス３回戦が行われ、パリ五輪銅メダルで第３シードの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は、２―０で世界ランク１７位の香港ペアに勝利した。今大会を最後にペア解消を発表しているが、気負いはない。１ゲーム（Ｇ）目を５―４から５連続得点を挙げるなど突き放し、２１―１３でこのセットをしっかり奪った。２Ｇに入ると一転、相手に攻められ最大５点差までリ