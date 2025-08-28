XJAPANのYOSHIKIが28日、都内で、自身がプロデュースするワイン「Y by YOSHIKI」の新ヴィンテージ発表会・試飲会を実施した。イベント後の取材で、24日にYOSHIKIのスタッフ公式X（旧ツイッター）で公表された負傷について言及した。YOSHIKIは現在、昨年10月に受けた3度目の首の手術後、初ステージとなる全10回のディナーショーを開催中。ファンの接触での負傷について「愛情表現として受け止めています」と責めなかった。患部の状