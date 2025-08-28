お笑い芸人のスギちゃん（52）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。バースデーケーキをめぐり、プチハプニングを報告した。8月24日に52歳の誕生日を迎えたスギちゃん。この日「本当に嬉しいぜぇ誕生日終わってもお祝いしてもらえて幸せが長く続いてありがたいぜぇ」とファンへの感謝をつづった。投稿には、バースデーケーキを手に満面の笑みを浮かべる写真を添えたが、よく見るとケーキのプレートには「Happy birth

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む ライブドアブログ埋め込みコードを取得