28日午前、秋田市で住宅の外壁の塗装作業などをしていた44歳の男性が足場から転落し、死亡しました。死亡したのは、秋田市添川の会社員、尾留川亮平さん44歳です。秋田中央警察署の調べによりますと、尾留川さんは28日午前8時15分ごろ、秋田市泉馬場の住宅の外壁塗装などをしていたところ、足場から約6メートル下の地面に転落しました。 尾留川さんは頭を強く打ち、意識不明の状態で病院に運ばれ、治療を受けていましたが