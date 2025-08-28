新型コロナウイルスの最新の感染者数は前の週と比べて2割ほど少なくなりました。約2か月ぶりの減少です。県のまとめによりますと、今月24日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認された新型コロナの感染者数は220人で、前の週と比べて37人少なくなりました。約2か月ぶりの減少です。一方、集団発生は依然として多く、高齢者施設を中心に10件の報告がありました。また、子どもがかかりやすい伝染性紅斑、いわゆるリンゴ病