実際の大阪万博でロケを行った「幻の映画」8月29日から、ABCホールほか大阪市内の複数会場で開催される「第21回大阪アジアン映画祭」。毎年春に行われる恒例イベントだが、万博イヤーである今年は特例として年2回開催（その代わり来春はお休み予定）。そのオープニング作品として選ばれたのが、ジュディ・オング主演の幻の台湾映画『万博追跡』だ。1970年の大阪万博会場で実際にロケ撮影を敢行した、比類なきエンタテインメント作