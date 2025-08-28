最新技術の活用に関する話題です。製造業の分野では、ロボットを活用して生産性の向上を図る取り組みが進んでいますが、秋田市内には、企業向けに、機器や設備を提供したり、新たな技術の共同研究に取り組んだりする県の施設があります。施設では28日、研究の実績や、機器・設備を紹介する企業関係者向けの見学会が開かれ、積極的な利用が呼びかけられました。独特な形状の建物は、独自性の高い技術開発を目指す、県の産業技術セン