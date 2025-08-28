フランスで行われているバドミントンの世界選手権、女子ダブルスで、八郎潟町出身の志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペアが27日夜、初戦に臨みました。この大会でペアを解消する2人、2回戦はトルコのペアに快勝し、28日に行われた3回戦も香港ペアに勝利しました。銅メダルを獲得した去年のパリオリンピックと同じ会場で行われている世界選手権。世界ランキングは3位、シダマツペアとして臨む最後の大会です。初戦となった27日