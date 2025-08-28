２８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５９銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円１６〜１８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１０銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７１円３４〜３８銭で大方の取引を終えた。