レアル・ソシエダは、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するMFカルロス・ソレールを獲得することが決定的となったようだ。27日、スペイン紙『マルカ』が報じている。毎年のように取り沙汰された両者が、この夏に初めて結びつくことになる。1997年1月2日生まれのカルロス・ソレールは現在28歳。7歳で入団したバレンシアでトップチームの『10』を背負うにまで上り詰めたものの、2022年夏にクラブのお家騒動に巻き込まれたことも