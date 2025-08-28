書類送検された「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二さん（38）が、タクシー運転手と示談が成立したことが分かりました。今市隆二さんは2025年4月、東京都内を走行中のタクシーの車内で、運転手を「殺すぞ」などと脅し、腕を引っ張るなどの暴行を加えた疑いで、書類送検されていました。運転手の代理人弁護士によりますと、今市さんが「殺すぞ」という趣旨の発言をしたことを認めて謝罪したため、28日付で示談が成立し、警視庁へ