代表曲「Lifetime Respect」などで知られるレゲエミュージシャンのレジェンド、DOZAN11aka三木道三が28日、大阪・心斎橋で行われたビジネスイベント「RISE KANSAI 2025」に出席した。「ビジネスシーンで活きる日本文化。〜日本からMATANAやLVMHを生み出すには〜」というテーマで、狂言師、和泉元彌の姉で女性初の狂言師、和泉淳子氏、小説家三島由紀夫のめいで、料理家やライフスタイルプロデューサーとしても活躍する杉山絵美氏、