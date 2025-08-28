東京駅が幻想的な空間に！ 約100基の灯籠と八重洲花火にうっとり東京駅のデッキに約100基の灯籠が並ぶ「宵路灯籠2025」。灯籠は、昔ながらの伝統的な花火をイメージした多彩な色と模様で彩られ、会場全体が光に包まれます。幻想的な明かりに癒やされること間違いなしです。なんといっても注目なのが、グランルーフ大屋根に映される全長40mの花火プロジェクションマッピング！都会にいることを忘れてしまうような、色とりどりで、ダ