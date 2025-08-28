贈与税は、一定金額を超えてお金や土地などの財産を個人から受け取った場合に課される税金です。しかし、人によっては同じ年に複数人から贈与されることもあるでしょう。それぞれの金額が基礎控除内でも、最終的には合計額で判断されます。 今回は、複数人からお金を受け取った場合の贈与税の課税基準や、課税されないケースなどについてご紹介します。 税金の計算はその年に受け取った合計額で実施する 贈与