メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市内の病院で、入院中の女性患者にわいせつな行為をしたとして、看護師の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、岐阜市民病院の看護師・高木優丞容疑者(23)です。 警察によりますと高木容疑者は7月21日、入院中の20代の女性患者に対し、胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。 調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。 高木