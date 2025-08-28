◇セ・リーグ巨人―広島（2025年8月28日マツダ）巨人は28日、敵地・マツダスタジアムで広島と対戦する。午後6時試合開始予定に先立ち先発メンバーが発表され、田中将大投手（36）が史上4人目となる日米通算200勝を掛け今季7度目の先発マウンドに上がる注目の一戦で、「6番・捕手」で岸田行倫捕手（28）が相棒を務める。同学年の盟友・坂本勇人内野手（36）はベンチスタート。「5番・左翼」でトレイ・キャベッジ外野手（2