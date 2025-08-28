◆ソフトバンク投手練習（28日、ZOZOマリン）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が､千葉遠征中の1軍に約2カ月ぶりに合流した。今季は右脇腹を痛めて7月3日に出場選手登録を抹消。8月12日に2軍戦で実戦復帰したが、同23日のウエスタン・オリックス戦（ほっと神戸）で自打球を右膝に当てて途中交代。同26、27日の同・くふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に出場して、28日に千葉入りした。自主練習で姿を見せた栗原は