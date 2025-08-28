新型コロナウイルスワクチンの定期接種＝2024年10月、東京都板橋区厚生労働省は28日、来年3月までの新型コロナウイルスワクチンの供給量が約909万回分になる見込みだと専門部会に報告した。高齢者らを対象に定期接種が始まった昨年度の使用量約748万回分を上回り「適切に使用すれば不足は生じない状況」としている。昨年度と同様、10月1日から定期接種を始める方向で準備を進める。ワクチンの内訳は、メッセンジャーRNA（mRNA