落とした物を戻される「どいてくださ〜い」掃除をしたい飼い主と、ネコの気持ち／今日もネコ様の圧が強い（1）超マイペースな2匹の猫「キジネコ様」「クロネコ様」。そんな2匹を溺愛する飼い主の金之助とスミレ。キジネコ様は好戦的で触るのはほぼ不可能。臆病で物静かなクロネコ様とのコミュニケーションも、ひと筋縄ではいきません。ネコ様たちから舐められ、見下されても猫が好きすぎる！そんな金之助とスミレの日常は、SNSでも