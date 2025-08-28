東京港に入港した英空母プリンス・オブ・ウェールズ＝28日午後神奈川県横須賀市に寄港していた英海軍最大規模の空母プリンス・オブ・ウェールズは28日、東京国際クルーズターミナル（東京）に入港した。海軍は同日、空母を報道陣に公開した。31日には一般見学を予定する。英国は安全保障面でインド太平洋地域への関与を強めており、市民交流を通じて日英防衛協力をさらに推進する狙いだ。空母はカナダやノルウェーなどの艦艇も