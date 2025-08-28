中谷元・防衛相は28日、英国のヒーリー国防相と防衛省で会談した。サイバーや宇宙分野での連携強化を確認。イタリアを含む3カ国で共同開発中の次期戦闘機など防衛装備品や技術協力の推進で一致した。ヒーリー氏は会談後の共同記者発表で、航空自衛隊のF15戦闘機が近く欧州に展開し、英空軍基地を拠点とする計画を明らかにした。中谷氏は会談で、英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を中核とする空母打撃群の日本寄港を