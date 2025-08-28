9月使用分の電気・ガス料金大手電力10社と大手都市ガス4社が28日発表した9月使用分（10月請求）の標準家庭向け料金は、全社で前月に比べて値上がりする。価格を抑える政府の補助金の縮小を反映した。上げ幅は電気が26〜168円、都市ガスが17〜25円。電気は北海道が8868円で最も高い。グループ会社が送配電網の利用料「託送料金」を値上げすることが影響した。モデルとなる使用電力量は異なるが、最安値の九州（6944円）に比べて