本格的な稲刈りシーズンを前に山形県内の水稲の生育について最新状況が報告される会議が28日、山形市で開かれ、主力品種の「はえぬき」は登熟が例年より2割ほど早く進み、刈り取り時期は全般に3日から8日ほど早まる見通しが示されました。会議には県内各地の総合支庁の担当者らが出席し、26日時点の水稲の登熟状況が報告されました。それによりますと「はえぬき」は村山地域で75.3パーセントと平年より25ポイントほど