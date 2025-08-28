首都圏からの観光バスがやってきたのは、静岡･富士市の「イチジク狩り」園。（観光客）「イチジクがなっているところ自体を初めて見た 感動です」「甘い！」「甘い！甘い！甘い！甘い！」連日、観光バスがやってくる人気スポットで、いま、イチジクが注目されているのです。さらには、伊豆にあるイチジク農園が営むカフェで大人気というメニューがイチジクがたっぷりのったピザ。（客）「イチジクが甘い」「焼くと甘いね」「